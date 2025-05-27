Fileleftheros gazetesi “Gaspçılarla İlgili Şartlar Ortaya Koyuyor- Tatar Temmuz’daki Çok Taraflı Görüşme Işığında Kovuşturmaların Sona Ermesi İçin Baskı Yapıyor” başlıklı haberinde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Holguin arasında dün gerçekleştirilen görüşmeye ve yapılan açıklamalara yer verdi.

Cumhurbaşkanı Tatar’ın KKTC’deki Rum mallarıyla ilgili tutuklamaların sona ermesini talep ederek, konuyu Kıbrıs sorunundaki ilerleme perspektifi ve temmuz ayında yapılması planlanan çok taraflı görüşmeyle ilişkilendirdiğini yazan gazete, haberinin devamında Tatar ile Hristodulidis’in açıklamalarına yer verdi.

Habere göre dün yaptığı açıklamada Holguin’le kesinlikle yeni bir toplantı yapılacağına inandığını dile getiren Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Holguin’in Kıbrıs dışındaki ve özellikle de Türkiye’de yapacağı görüşmelerin "belirleyici öneme sahip olduğunu ve bunların Kıbrıs sorununun bundan sonraki seyrini belirleyeceğini" savundu.

Hristodulidis, Holguin ile yapacakları yeni görüşmeyle ilgili olarak bazı tarihleri görüştüklerini ve görüşme ayarlanır ayarlanmaz açıklamaların yapılacağını ifade etti.

Hristodulidis, bunun da ötesinde Holguin’e olumlu gelişmeler ortaya çıkması ve temmuz hedefine daha da yaklaşmaları için üçünün bir masa etrafında oturup görüşmeleri ve serbest bir tartışma yapmalarının iyi olacağını söylediğini de kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar’ın Kıbrıs Rum malları konusunda yaptığı açıklamalara da atıfta bulunarak kendisini "üzen bazı açıklamalar gördüğünü" dile getiren ve Türk tezlerini benimseyen yayınlardan söz eden Hristodulidis, Rum kesiminde bazı kişilerin, ortam bozulduğundan ötürü yasaları uygulamamaları gerektiğini söylediğini dile getirdi.

Sözlerinin devamında yasaların herkes için uygulandığını dile getiren Hristodulidis, yürütme gücünün yargıya hiçbir şekilde müdahale etmesinin söz konusu olmadığına dair görüşünü yineledi.

Politis gazetesi ise “Holguin GYÖ’lerle İlgili Çıkış Yolları Arıyor- Tatar’dan Gaspçılarla İlgili Şikayetler” başlıklı haberinde olumsuz bir ortamla karşı karşıya olan Holguin’in, Güven Yaratıcı Önlemlerin (GYÖ) uygulanması ve temmuz ayındaki yeni beş taraflı görüşmenin hazırlığını yapmakla ilgili yeni misyonunun ana hedefini uygulamak için yollar yöntemler aradığı yorumunda bulundu.

Gazete, Cumhurbaşkanı Tatar ile dün gerçekleştirdikleri görüşmede ortaya konduğu üzere Holguin’in çabasındaki en büyük engelin, Kıbrıs Türk tarafının KKTC’deki Rum mallarıyla ilgili cezai kovuşturmalar konusundaki sert tepkisi olduğunu ekledi.

Alithia gazetesi ise “Kıbrıs Sorununun Gündemi Değişti- En Nihayetinde Kıbrıs Rum Mallarının Gasp Edilmesi Konusu Genişletilmiş Görüşmeden Birkaç Hafta Önce Kıbrıs Sorununu Tekeline Aldı” başlıklı haberinde Güven Yaratıcı Önlemler (GYÖ) paketinin, KKTC’deki Rum malları konusunda yaşanan kriz tarafından ekarte edildiğini öne sürdü.

BM’nin dinleyici rolüyle sınırlı kaldığını, sürecin ise "rayından çıktığını" ileri süren gazete, Kıbrıs sorunuyla ilgili yeni genişletilmiş görüşmenin temmuz ayının sonlarına doğru New York’ta gerçekleştirileceğinden söz edildiğini ekledi.

Konuyla ilgili haberler Haravgi’de ise “Tatar Beş Taraflı Gayri Resmi Görüşmeyi Kıbrıs Rum Mallarının Gasp Edilmesiyle İlgili Tutuklamalarla İlişkilendiriyor- Hristodulidis: Holguin’in Kıbrıs Dışındaki Görüşmeleri Belirleyici Öneme Sahip” başlıklarıyla yer buldu.