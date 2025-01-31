Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu tarafından düzenlenen sezonun son turnuvası Hitachi Masters Cup verilen zorunlu aranın ardından KKTF kortlarında zevkli ve çekişmeli final maçları ile tamamlandı. Hitachi Masters Cup kategorilerinde oynanan final maçları ardından oluşan sıralamalar şu şekilde;
10 YAŞ KIZLAR – Final
Çağer Emine Günser - Erin Tüzünkan 3/6 6/3 10/8
10 YAŞ ERKEKLER - Final
Kaan Tüzünkan - Hasan Aren Çakartaş 1/6 0/6
12 YAŞ KIZLAR - Final
Esila Işıklı – Hatice Kırçay 1/6 3/6
12 YAŞ ERKEKLER - Final
Yalın Yurtsever - Deniz Varoğlu 2/6 7/5 10/8
14 YAŞ KIZLAR - Final
Girne Umut Yerebakan - Vera Gazi 6/2 6/2
14 YAŞ ERKEKLER - Final
Recep Yalovalı - Deniz Hüseyin Önen 6/0 6/2
HITACHI MASTERS CUP SIRALAMALARI
10 YAŞ KIZLAR:
1. Çağer Emine Günser
2. Erin Tüzünkan
10 YAŞ ERKEKLER:
1. Hasan Aren Çakartaş
2. Kaan Tüzünkan
12 YAŞ KIZLAR:
1. Hatice Kırçay
2. Esila Işıklı
12 YAŞ ERKEKLER:
1. Yalın Yurtsever
2. Deniz Varoğlu
14 YAŞ KIZLAR:
1. Girne Umut Yerebakan
2. Vera Gazi
14 YAŞ ERKEKLER:
1. Recep Yalovalı
2. Deniz Hüseyin Önen
16 YAŞ KIZLAR:
1. Sahil Ece Yerebakan
2. Girne Umut Yerebakan