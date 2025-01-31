Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu tarafından düzenlenen sezonun son turnuvası Hitachi Masters Cup verilen zorunlu aranın ardından KKTF kortlarında zevkli ve çekişmeli final maçları ile tamamlandı. Hitachi Masters Cup kategorilerinde oynanan final maçları ardından oluşan sıralamalar şu şekilde;

10 YAŞ KIZLAR – Final

Çağer Emine Günser - Erin Tüzünkan 3/6 6/3 10/8

10 YAŞ ERKEKLER - Final

Kaan Tüzünkan - Hasan Aren Çakartaş 1/6 0/6

12 YAŞ KIZLAR - Final

Esila Işıklı – Hatice Kırçay 1/6 3/6

12 YAŞ ERKEKLER - Final

Yalın Yurtsever - Deniz Varoğlu 2/6 7/5 10/8

14 YAŞ KIZLAR - Final

Girne Umut Yerebakan - Vera Gazi 6/2 6/2

14 YAŞ ERKEKLER - Final

Recep Yalovalı - Deniz Hüseyin Önen 6/0 6/2

HITACHI MASTERS CUP SIRALAMALARI

10 YAŞ KIZLAR:

1. Çağer Emine Günser

2. Erin Tüzünkan

10 YAŞ ERKEKLER:

1. Hasan Aren Çakartaş

2. Kaan Tüzünkan

12 YAŞ KIZLAR:

1. Hatice Kırçay

2. Esila Işıklı

12 YAŞ ERKEKLER:

1. Yalın Yurtsever

2. Deniz Varoğlu

14 YAŞ KIZLAR:

1. Girne Umut Yerebakan

2. Vera Gazi

14 YAŞ ERKEKLER:

1. Recep Yalovalı

2. Deniz Hüseyin Önen

16 YAŞ KIZLAR:

1. Sahil Ece Yerebakan

2. Girne Umut Yerebakan