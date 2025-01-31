Tuborg Ferdi Süper Liginde ikinci ve üçüncü hafta maçları dün akşam Yenicami Spor Kulübünde oynandı.

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu’nun organize ettiği ve geçen sezonun ferdi turnuvalarda en fazla puan toplayan 12 sporcunun davet edildiği Tuborg Ferdi Süper liginde ikinci ve üçüncü hafta maçları federasyonun tecrübeli hakemleri Orçun Bayram, Hüseyin Özkızan, Ahmet Evliya ve Mustafa Koloz’un yönetiminde oynandı.

Seyir zevki yüksek maçların izlendiği karşılaşmalarda tecrübeli dartsçı Cemal Gingi, ilk maçında Ahmet Damdelen’i 5-2, ikinci maçında ise Mehmet Olgun’u 5-1 geçerek averaj ile liderliğine devam ederken, Takipçisi Hasan Bozbeyli ise il maçında Mehmet Olgun’u 5-1, ikinci maçında ise Ali Amcaoğlu’nu 5-2 geçerek averaj ile ikinci sırada yer aldı.

James Anthony Stone ilk maçında Faik Amcaoğlu’nu 5-3 galip ayrılırken ikinci maçında Latif Emiroğulları ile 4-4 berabere ayrılarak ilk puan kaybını yaşadı ve sıralamada 3’ncü sıraya düştü.

Hüseyin Yönlüer birinci hafta vefat nedeni ile ertelenen maçı ile geceye başladı. Ilk maç Latif Emiroğulları ile karşılaşan Hüseyin Yönlüer karşılaşmadan 5-2 galip gelerek geceye başladı. Ikinci maçında Selçuk Amca ile karşılaştı ve maçtan 5-3 mağlup oldu. Üçüncü maçında ise Ahmet Damdelen ile eşleşti ve karşılaşmadan 5-3 galip gelerek puanını 6’ya çıkardı.

Gecede toplam 7 kez en yüksek sayı olan 180 atıldı. Cemal Gingi ve Faik Amcaoğlu iki kez, Ahmet Damdelen, Elmas Çocuk ve James Anthony Stone bir kez attı.

Gecede alınan diğer sonuçlar ve oluşan puan tablosu şöyle;

O G B M + - A P

Cemal Gingi 3 3 0 0 15 3 12 9

Hasan Bozbeyli 3 3 0 0 15 5 10 9

James Anthony Stone 3 2 1 0 14 9 5 7

Hüseyin Yönlüer 3 2 0 1 13 9 4 6

Selçuk Amca 3 2 0 1 10 8 2 6

Latif Emiroğulları 3 1 1 1 11 9 2 4

Faik Amcaoğlu 3 1 1 1 12 11 1 4

Ali Amcaoğlu 3 1 0 2 9 12 -3 3

Mehmet Olgun 3 1 0 2 7 12 -5 3

Elmas Çocuk 3 0 1 2 8 14 -6 1

Ahmet Damdelen 3 0 0 3 6 15 -9 0

Mustafa Behlül 3 0 0 3 2 15 -13 0

Hafta 2

Mehmet Olgun 1 - 5 Hasan Bozbeyli

Faik Amcaoğlu 3 - 5 James Anthony Stone

Latif Emiroğulları 5 - 0 Mustafa Behlül

Selçuk Amca 5 - 3 Hüseyin Yönlüer

Ahmet Damdelen 2 - 5 Cemal Gingi

Elmas Çocuk 2 - 5 Ali Amcaoğlu

Hafta 3

Hasan Bozbeyli 5 - 2 Ali Amcaoğlu

Cemal Gingi 5 - 1 Mehmet Olgun

Hüseyin Yönlüer 5 - 2 Ahmet Damdelen

Mustafa Behlül 0 - 5 Selçuk Amca

James AnthonyStone 4 - 4 Latif Emiroğulları

Faik Amcaoğlu 4 - 4 Elmas Çocuk