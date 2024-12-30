Demirhan’daki Erülkü Süpermarket’te önceki gün saat 19.30’da müşteri olarak bulunan 41 yaşındaki Kourosh Mohammadi toplam 9.124,93 TL değerindeki çeşitli ürünleri alıp, kasadan ödeme yapmadan marketten çıkardı.

Bahse konu şahıs tutuklanırken, çaldığı ürünler de tasarrufunda bulundu.

Yapılan muhaceret kontrolünde ise söz konusu şahsın ayrıca, ülkede ikamet izinsiz kaldığı da tespit edildi.

Sirkat ve İkamet izinsiz suçlarından tutuklanan zanlı Kourosh Mohammadi dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru olayla ilgili bulguları aktardı.

Polis, huzurda bulunan İskele’de sakin zanlı Kourosh Mohammadi’nin 28 Aralık 2024 tarihinde saat 19:30 raddelerinde Erülkü süpermarket içerisinde müşteri olarak bulunduğu bir esnada market içerisinden toplam değeri 9.124,93 TL çeşitli ürünleri kasadan ödeme yapmayarak geçerek sirkat etmeye çalıştığı esnada görevliler tarafından tespit edildiğini söyledi.

Polis olay yerine gelen polis ekipleri tarafından suçüstü tutuklanan zanlının şubeye celp edildiğini ve konu ile ilgili olarak başlatılan soruşturma kapsamında ayrıca ülkede 25 Mayıs 2023 tarihinden itibaren 553 gün kaçak olarak bulunduğunun tespit edildiğini mahkeme aktardı.

Polis memuru, mesele ile ilgili olarak zanlının almış olduğu ürünlerin emare olarak alındığını ve yapmış olduğu beyanların teyit ve tekzip edileceğini belirterek ilk etapta soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Polis şahadeti üzerine söz alan zanlı hırsızlık yapmadığını iki farklı alışveriş arabasının olduğunu onları farklı fiş üzerinden tek seferde ödemek istediğini, marketten ayrılmadığını sadece kasaların arkasında ödemek için beklediğini iddia etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlının soruşturmanın salimen yürütüle bilmesi ve yapmış olduğu beyanların araştırılıp konunun açıklığa kavuşturula bilmesi için ilk etapta talep edilen 2 günlük sürenin elzem olduğunu belirterek tutukluluk süresini onayladı