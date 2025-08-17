Her Daim Doğa Dostları Grubu, Gazimağusa'da kum zambaklarıyla ilgili gözlem yürüyüşü düzenledi.

Her Daim Doğa Dostları Grubu Başkanı Yusuf Şentuğ, konuyla ilgili yazılı açıklamasında kum zambaklarının belirli alanlara sıkışıp kaldığını, üzerlerinden arabaların geçtiğini, yakınlarında mangal yakıldığını, kalıntıların da üzerlerinde bırakıldığını söyledi.

Karavanlardan çıkan çöplerin de kum zambaklarının üzerine atıldığını savunan Şentuğ, çevre kirliliğinin doğayı nasıl etkilediğine de dikkat çekti.

Şentuğ, etkinlikte kum zambaklarıyla ilgili bir de şiir okuyarak, insanların doğaya verdiği zarara işaret etti.