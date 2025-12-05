Rauf Denktaş Üniversitesi’nden yapılan açıklamaya göre, konferansın açılış bölümünde, ev sahibi kurumların rektörleri Rauf Denktaş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca, Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Toycan ve Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erbuğ Çelebi birer konuşma yaptı.

Rektörler, üç üniversitenin ortaklaşa gerçekleştirdiği akademik buluşmanın, bilim tarihine yönelik farkındalığı artırma açısından taşıdığı öneme vurgu yaptı.

Konferansın konuşmacıları arasında Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Necmeddin Bilal Erdoğan, Vakıf Mütevelli Heyeti Başkanı Mecit Çetinkaya ve Kırıkkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ersan Aslan yer aldı.

Konuşmacılar, farklı akademik perspektiflerden yaptıkları değerlendirmelerde İslam medeniyetinin tarihsel birikimine ilişkin genel çerçeveler sundu.

Programın sonunda, organizasyona katkı sunan konuşmacılara üniversiteler adına plaket takdim edildi.

Plaketler, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erbuğ Çelebi tarafından Necmeddin Bilal Erdoğan’a, Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Toycan tarafından Mecit Çetinkayalı’ya ve Rauf Denktaş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca tarafından Prof. Dr. Ersan Aslan’a sunuldu.

Konferans, yükseköğretim kurumları arasında bilim tarihi alanındaki akademik iş birliklerinin güçlendirilmesi yönündeki ortak temennilerle sona erdi.