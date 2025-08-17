Gazimağusa Limanı’nda yolun çökmesiyle ortaya çıkan Helenistik Erken Roma Dönemi’ne ait tarihi eserler, St Barnabas İkon ve Arkeoloji Müzesi’nde sergilenmeye başlandı.

Serginin açılışına, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar da katıldı.Açılış töreninde konuşan Başbakan Yardımcılığı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Müdürü Emine Ziba, geçmiş ve gelecek arasında köprü kuran eserleri ziyaretçilerle buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Kıbrıs adasının coğrafi konumuyla birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını hatırlatan Ziba, adada çok değerli tarihi ve kültürel mirasın olduğunu dile getirdi.

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ise, Eski Eserler ve Müzeler Dairesi personeline titiz çalışmalarından ötürü teşekkür etti.

Birçok medeniyete ev sahipliği yapan Kıbrıs Adası’nda muazzam bir tarihi miras olduğunun altını çizen Ataoğlu, yapılan düzenlemeyle müze ve ören yerlerinin mesai saatleri dışında da ziyarete açık olacağı bilgisini paylaştı. Ataoğlu, başlatılan uygulamayla tarihi mekanların sosyal ve kültürel aktivitelere ev sahipliği yapacağını da sözlerine ekledi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, titiz çalışmalar neticesinde tarihi mirasın gün yüzüne çıkarıldığını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Adada yasayan birçok medeniyetin paha biçilmez tarihi ve kültürel miras bıraktığına işaret eden Cumhurbaşkanı, bu mirasın korunarak gelecek nesillere taşınmasını önemine vurgu yaptı. Tarihi eserlerin turizme değer kattığını vurgulayan Tatar, teknoloji sayesinde tüm dünyanın bu tarihi zenginlikten haberdar olduğunu söyledi.