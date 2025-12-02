Sendika'dan verilen bilgiye göre, etkinlik, KTÖS tarafından çocukları spora teşvik etmek, paylaşma ve dayanışma kültürünü geliştirme amacıyla düzenlendi.

KTÖS Sosyal ve Kültürel İşler Sekreteri Onur Bütüner yaptığı açıklamada, şölenin temel amacının öğrencileri spora teşvik etmek, aynı zamanda paylaşma ve dayanışma kültürünü geliştirmek olduğunu kaydetti. Bütüner, kız ve erkek takımların sahada sergilediği sportmenlik, saygı ve paylaşım değerleriyle sporun birleştirici gücünü bir kez daha gösterdiğini söyledi.

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş ise ödül töreninde yaptığı konuşmada, çocukların gelişiminde sporun dönüştürücü gücüne inandıklarını dile getirdi.

“Çocuklarımızın özgüven, iletişim, takım ruhu ve dayanışma becerilerini güçlendiren bu tür etkinlikleri sürdürme kararlılığımızı yineliyoruz” diyen Maviş, organizasyona destek veren Basketbol Federasyonu, hakemler ve Atatürk Spor Salonu çalışanları başta olmak üzere, şölenin başarıyla tamamlanmasında emeği geçen tüm okul yönetimlerine, öğretmenlere, velilere ve öğrencilere teşekkür etti.

Ödül töreninde, ödüller KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, Örgütlenme Sekreteri Akgün Kaçmaz ve Talat Akkor’un ailesi tarafından takdim edildi.