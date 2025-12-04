3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında, Merit International Sosyal İşler Koordinatörlüğü ekibi Girne Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu’nu ziyaret ederek, okul bahçesinde hayata geçirilen “Engelsiz Mutluluk Bahçesi”nin açılış törenine katıldı.

Sosyal İşler Koordinatörlüğü’nün desteğiyle yenilenen alan, özel gereksinimli öğrencilerin daha özgür, daha mutlu ve aktif bir öğrenim ortamında eğitim hayatlarına devam edebilmelerini hedefliyor.

“Engelsiz Mutluluk Bahçesi” açılış törenine, Merit International Sosyal İşler Koordinatörü Mine Gürses, Sosyal İşler Koordinatör Yardımcısı Devrim Metin, Meritta Club Direktörü Burak Sarıkaş ve Merit Royal Otelleri Park ve Bahçeler Müdürü Alpay Arslan katılım göstererek çocukların heyecan ve mutluluklarına ortak oldular.

Çocukların sevilen dostu Meritta maskotu da etkinlik boyunca miniklerle eğlenip fotoğraf çektirerek keyifli anlar yaşattı.

Açılışta konuşan Merit International Sosyal İşler Koordinatörü Mine Gürses şu ifadeleri kullandı:

“Girne Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu ile süregelen iş birliğimiz çerçevesinde, öğrencilerin daha konforlu ve keyifli bir ortamda eğitim alabilmesi için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Her küçük dokunuşun büyük farklar yaratacağına inanıyoruz. Engelsiz Mutluluk Bahçesi de bu inancın somut bir örneğidir.”

Merit International, geleceğin bireyleri olan çocukların gelişimine katkı sağlamaya devam edeceklerini belirterek, sosyal sorumluluk projelerinin aralıksız süreceğini vurguladı.





