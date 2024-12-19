Hentbol’da U18 ligine Salı akşamı oynanan 3 karşılaşma ile devam edildi. CIU Arena’da 2, Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nda oynanan 2 karşılaşma ile U18’de 3 karşılaşma geride kaldı.

CIU Arena’da oynanan gecenin ilk karşılaşmasında kadınlar mücadelesinde DİGEM ile UKÜ takımları karşı karşıya geldi. Maçın başından sonuna kadar çekişmeli geçen mücadelenin ilk devresi 16-16 eşitlikle sona ererken, ikinci yarıda oyuna ağırlığını koyan DİGEM sahadan 39-32 galibiyetle ayrılan taraf oldu. CIU Arena’da oynanan gecenin ikinci karşılaşmasında ise erkekler karşılaşmasında Levent ile Yükseliş takımları buluştu. Maçın başından sonuna kadar oyun üstünlüğünü elinde tutan Yükseliş ilk devreyi rakibi karşısında 23-5 önde kapatırken, karşılaşmayı da 50-11 kazanarak geceyi farklı galibiyetle noktalamış oldu. Gecenin son karşılaşmasında ise Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nda Şahlan ile Esentepe takımları karşı karşıya geldi. İlk devreyi 20-9 önde kapatan Şahlan mücadeleden de 43-28 galip ayrılarak yoluna emin adımlarla devam etmiş oldu.