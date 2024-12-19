Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Üniversite Sporları Federasyonu tarafından organize edilen MusMer UniLeague 2. Hafta erteleme maçında Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ile Bahçeşehir Üniversitesi (BAÜ) karşı karşıya geldi. BAÜ, disiplinli oyun yapısı ve etkili hücum organizasyonlarıyla rakibini 86-40’lık skorla mağlup ederek taraftarlarına unutulmaz bir zafer yaşattı.

BAÜ’NÜN YILDIZLARI PARLADI

Chi Omah 22 sayı ile takımının hücum lideri olurken, Auclair Yongo 11 ribaundla pota altındaki üstünlüğü sağladı. BAÜ, takım oyunu ve etkili savunmasıyla maç boyunca kontrolü elden bırakmadı.

ODTÜ’den Kerem Ege Öztüre’nin Mücadelesi Yetmedi

ODTÜ adına Kerem Ege Öztüre, 15 sayı ve 9 ribaund ile takımının en dikkat çeken ismi oldu. Ancak bireysel performanslar, BAÜ’nün üstün oyununu dengelemek için yeterli olmadı.