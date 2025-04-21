Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilen Puma Kadınlar Ligi yarı final ilk maçında China Bazaar Gençlik Gücü ile Mağusa Spor Akademisi Pazar günü Lefkoşa Attila Topaloğlu Sahası’nda karşı karşıya geldiler.

İlk yarısı China Bazaar Gençlik Gücü'nün Ayşe Çetinkaya ve Sevim Okur'un penaltıdan kaydettiği gollerle 2-0 üstünlüğünde tamamlanan karşılaşmanın ikinci yarısında da Hayrunisa Turan, Özlem Yılmaz ve Seher Ergin'in kaydettiği gollerle karşılaşmayı 5-1 kazanarak ikinci maç için büyük avantaj yakaladı. Mağusa Spor Akademisi'nin tek golü Eldem Erdem'den geldi.

Yarı finalin diğer karşılaşması Doğan Türk Birliği ile Yenicami arasında 24 Nisan Perşembe günü saat 17.00’da Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda oynanacak.