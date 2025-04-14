İsmet KARAOSMAN

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Birinci Ligde Süleyman Göktaş Sezonunun 27. Hafta maçında Dipkarpaz ile Binatlı arasında oynanan maçı Binatlı 5 – 0 kazanırken maçta gol atan 15 yaşındaki Erman Alsakal Binatlı tarihine geçti.

Binatlı alt yapısından yetişen 2010 doğumlu 15 yaşındaki Erman Alsakal, hem A2 Birinci Ligde hem de Birinci Ligde oynanan Dipkarpaz – Binatlı maçlarında forma giyerken, 2 maçta da gol attı. Bir günde 2 maç oynayan ve 2 gol atan Erman Alsakal, hem Genç Takım maçında hem A Takımda gol atarak önemli bir performans gösterdi.