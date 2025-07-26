Başbakanlık, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne yapılan yardım teklifinin, yalnızca karadan müdahale ekipleriyle değil, adada konuşlu yangın söndürme helikopterlerini de kapsayacak şekilde sunulduğunu vurgulayarak, bazı basın yayın organlarında yer alan “KKTC yalnızca karasal kurtarma ekipleriyle yardım teklif etti” şeklindeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını kaydetti.

Başbakanlıktan yapılan açıklamada, “Güney Kıbrıs’ta meydana gelen yangın felaketiyle ilgili gelişmeler, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Komitemiz tarafından ilk andan itibaren yakından takip edilmiştir. Yaşanan bu üzücü olay karşısında, hiç vakit kaybedilmeden, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yetkili makamları aracılığıyla Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne yardıma hazır olunduğu resmi olarak bildirilmiştir.” denildi.

Açıklamada, yapılan yardım teklifinin, yangınla mücadelede kullanılabilecek tüm unsurları içeren kapsamlı bir çerçevede yapıldığı ancak teklifin, yangının kontrol altına alındığı ve artık ihtiyaç duyulmadığı gerekçesiyle Güney Kıbrıs Rum Yönetimi tarafından geri çevrildiği kaydedildi.

“Oysa Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti söz konusu yardım teklifinde bulunduğu sırada, yangın tüm şiddetiyle devam etmekteydi.” denilen açıklamada, yapılan yardım teklifinin, yalnızca karadan müdahale ekipleriyle sınırlı kalmadığı, adada konuşlu yangın söndürme helikopterlerini de kapsayacak şekilde geniş bir çerçevede sunulduğu ve bazı basın yayın organlarında yer alan “KKTC yalnızca karasal kurtarma ekipleriyle yardım teklif etti” şeklindeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı vurgulandı.

Doğal afetler ve yangınlar gibi, adanın tamamını etkileyen olayların siyaset üstü durumlar olarak görüldüğü belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Aynı coğrafyayı, aynı havayı, aynı doğayı paylaşan toplumlar olarak, hiçbir siyasi beklenti gözetmeksizin yalnızca insani bir duruş sergilemekteyiz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tavrı açıktır: Doğal afetler ve insani krizler karşısında, aynı yaşam alanını paylaştığımız komşularımıza yardım elini uzatmayı, bir insanlık görevi olarak görmeye ve bu anlayışla hareket etmeye devam edeceğiz. Yaşanan felaketten dolayı duyduğumuz derin üzüntüyü ifade eder, yangından etkilenen tüm kesimlere geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz.”