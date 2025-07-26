Esentepe-Karaağaç arasında Cennet Vadisi mevkinde dün öğle saatlerinde çıkan yangında, yaklaşık 10 dönümlük alanda bulunan çam ve harnup ağaçları ile maki bitki örtüsü yandı.

Dün 14.20’de çıkan yangına Polis İtfaiye, Orman Dairesi, Sivil Savunma, Çatalköy- Esentepe Belediyesi personeli ekipleri, bölge halkı ve belediyeye ait iş makineleri ile müdahale edildi.

Yangın, çevre emniyeti sağlanarak kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları ise devam etti.

Orman Dairesi Müdürü Ercan Poyraz, Esentepe-Karaağaç sırtlarında dün öğle saatlerinde başlayan yangının, elektrik tellerinin ağaçlara temas etmesi sonucu çıktığını söyledi.

Poyraz, yangından 12 dönümlük arazinin etkilendiğini, 53 harup, 10 zeytin ve 80 çam ağacının yanarak zarar gördüğünü kaydetti.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Komitesi Başkanı Hüseyin Cahitoğlu ise, Esentepe-Karaağaç bölgesinde bugün öğle saatlerinde çıkan yangına hızlı müdahale edilerek, yangının kontrol altına alındığını açıkladı.

Cahitoğlu yaptığı yazılı açıklamada, yangın ihbarının ardından tüm ekiplerin hızlı şekilde organize olarak yangına müdahale ettiğini belirtti.

Cahitoğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Yapılan hızlı müdahale ile yangın kontrol altına alınmıştır. Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı, Orman Dairesi, polis ve İtfaiye ekiplerimiz, olay yerinde koordineli bir şekilde çalışmaya devam ediyor. Soğutma çalışmaları aralıksız devam etmektedir. Herhangi bir yeniden alevlenmeye karşı ise önlem alınmıştır” dedi.