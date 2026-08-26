Polis Genel Müdürlüğü (PGM), Bakanlar Kurulu tarafından 1974 Motorlu Araçlar ve Yol Trafik Tüzüğü’nde yapılan düzenlemeler kapsamında motosikletler dışındaki motorlu araçlarda yangın söndürme cihazı bulundurmanın yasal zorunluluk olduğunu duyurdu.

PGM’den yapılan açıklamada, “Güvenli sürüş için araçlarımızda yangın söndürme cihazı bulunduralım” denilerek, motobisiklet ile iki ve üç tekerlekli motosikletler hariç, tüm motorlu araçlarda en az 1 kilogramlık kuru kimyevi toz veya Co2 içeren yangın söndürme cihazı bulundurulması gerektiği belirtildi.

Yasal düzenleme kapsamında ayrıca; E,F,G ve K sınıfları sürüş ehliyetiyle kullanılan araçlarda en az 3 kilogramlık, kamyon ve otobüslerde ise en az 6 kilogramlık kuru kimyevi toz veya Co2 ihtiva eden yangın söndürme cihazı bulundurulması zorunlu olacak.

Araç muayene işlemleri ve trafik denetimleri sırasında araçlarda bulundurulması zorunlu olan yangın söndürme cihazlarının polis tarafından kontrol edileceği belirtilen açıklamada, “Tüm sürücüleri trafik kurallarına uymaya ve trafik kazalarının önlenmesinde katkı sağlayamaya davet ederiz.” denildi.



