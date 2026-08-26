Halkın Partisi (HP) Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Üyesi ve Enerji Komitesi Başkanı Yusuf Avcıoğlu, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı tarafından gündeme getirilen Yenilenebilir Enerji Kaynakları (YEK) Tüzük taslağını eleştirerek, hükümete, tüzükten vazgeçme çağrısı yaptı.

Avcıoğlu yaptığı yazılı açıklamada, hazırlanan taslağın yapısal sorunları çözmek yerine sisteme yeni dahil olmak isteyen aboneleri cezalandırdığını, kayıt dışılığı meşrulaştırdığını ve kısıtlı ülke kaynaklarını riske atan bir rant düzeni yarattığını iddia etti.

Yeni tüzükle konutlar dahil tüm yeni güneş enerjisi sistemlerinde dolaylı olarak akü ile depolama zorunluluğu getirildiğini ifade eden Avcıoğlu, “Akü ile depolama (BESS - Battery Energy Storage System), şebeke esnekliği için dünya trendidir. Ancak bu trend, arkasında devasa standartlar ve güvenlik kütüphanesiyle yürür. Bakanlığın taslak tüzüğünde bu standartların hiçbiri yer almamaktadır.” dedi.

Taslakta, yüksek patlama ve termal kaçak riskine karşı kimyasal standartların da yer almadığını kaydeden Avcıoğlu, zorunlu projelendirme ve denetim mekanizmasına dair de tek bir satır olmadığını belirtti.

Ülkede mevcut YEK tüzüğüne göre, kaçak statüde olan, denetlenmemiş binin üzerinde depolamalı güneş enerjisi sistemi bulunduğunu ileri süren Avcıoğlu, yeni tüzüğün, bu mevcut tehlikeyi ortadan kaldıracak bir af, kayıt altına alma veya teşvik mekanizması barındırmadığını, kaçak kurulum yapanlara yönelik hiçbir idari ve adli yaptırımın/cezanın da tüzükte tanımlanmadığını ifade etti.

“Gerek fabrika üretim hatasından gerekse yetkisiz kişilerin kurulum hatalarından kaynaklı olarak konutlarda ve binalarda çıkabilecek bu özel akü yangınlarına karşı İtfaiye Teşkilatımız doğru ekipmana ve bütçeye sahip midir? İtfaiye personelimize bu yeni nesil kimyasal yangınlara müdahale edebilmeleri için gerekli teknik eğitimler verilmiş midir veya planlanmış mıdır?” sorularını da soran Avcıoğlu, “Altyapısını ve savunma mekanizmasını hazırlamadığınız bir teknolojiyi, tüm ülkeye zorunlu kılarak yaygınlaştırmak halkımızın can ve mal güvenliğini doğrudan tehlikeye atmaktır.” dedi.

Bu akülerin ömürlerini tamamladıktan sonra çevre felaketi potansiyeline sahip atıklara dönüşebileceğine dikkat çeken Avcıoğlu, tüzükte bu tehlikeli atıkların nasıl toplanacağına, Akü Pasaportu/Kayıt Sistemi ile nasıl takip edileceğine ve hangi bütçeyle adadan uzaklaştırılacağına dair hiçbir finansal ve lojistik planlama yer almadığını belirtti.

Avcıoğlu, tüzükteki bir diğer büyük yapısal tehlikenin ise Agro-PV (Tarımsal GES) adı altında, mevcut mevzuatta yasak olan 1., 2. ve 3. sınıf tarım arazilerinin güneş enerjisi kurulumlarına açılmak istenmesi olduğunu ifade etti.