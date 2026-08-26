Girne Belediyesi ile Creditwest Bank arasında gerçekleştirilen ‘Local Pay ile Kurum Fatura Ödemeleri İşbirliği’, düzenlenen protokol töreniyle resmiyet kazandı.

İşbirliği kapsamında Girne Belediyesi’ne ait kurum faturaları ve parkmetre ödemeleri, Creditwest Bank’ın mobil ödeme uygulaması Local Pay üzerinden ödenebilecek. Böylece vatandaşlar belediye ödemelerini vezneye gitmeden, günün her saatinde dijital ortamda gerçekleştirebilecek.

Uygulamanın park ödemelerini hızlandırmasının yanı sıra özellikle yoğun bölgelerde trafik akışına katkı sağlaması hedefleniyor.

ŞENKUL: “YEREL BANKALARLA ÇALIŞMAYI DESTEKLİYORUZ”

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, online ödeme imkanının belediye hizmetlerine önemli katkı sağlayacağına inandıklarını belirtti. Şenkul, “İlk aşamada online ödemelerin hız ve kolaylık açısından belediyemize büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz. İlerleyen dönemlerde özellikle otoparklarda hem hızlı ödeme hem de trafiği azaltmak anlamında çok iyi bir uygulama olduğunu düşünüyorum. Creditwest Bank’ın bu modern uygulamasını çok yerinde ve avantajlı buluyoruz” dedi.

Yerel kurumlarla gerçekleştirilen iş birliklerinin kendileri açısından ayrıca önem taşıdığını vurgulayan Şenkul, “Yerel bankalarla çalışmayı destekleyen bir yönetim anlayışımız var. Bu hizmetin bir yerel banka tarafından sağlanması bizi mutlu etti” ifadelerini kullandı.

ZAHEER: “KIBRIS’TAKİ DİJİTAL DÖNÜŞÜME YATIRIM YAPIYORUZ”

Creditwest Bank Genel Müdürü Mazher Zaheer ise bankanın Kıbrıs’taki dijitalleşme ve teknolojik dönüşüme yönelik yatırımlarını sürdüreceğini belirtti.

Zaheer, Girne Belediyesi, Sayın Başkan ve belediye çalışanlarıyla aynı vizyonu paylaşmaktan mutluyuz. Kıbrıs’ta dijitalleşmenin yaygınlaşmasına verdikleri destek bizim için çok değerli” dedi.

Girne’nin hareketli ve çok kültürlü yapısına dikkat çeken Zaheer, “Local Pay, Kıbrıs’ın ilk dijital ödeme sistemidir. Girne gibi farklı ülkelerden vatandaşların yaşadığı ve çok sayıda ziyaretçiyi ağırlayan bir şehirde Local Pay’in günlük hayatı kolaylaştıracağına inanıyoruz” ifadelerini kullandı.