Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, futbol tenisi branşında bir kez daha Türkiye arenasında boy göstermeye hazırlanıyor.

30 Haziran - 4 Temmuz tarihleri arasında İstanbul Tuzla’da düzenlenecek olan Ayak Tenisi Türkiye Şampiyonası’na KKTC'den iki takım ile katılım sağlanacak.

Turnuvada, üçlü erkekler kategorisinde katılacak KKTC temsilcileri, bu önemli organizasyonda Türkiye Şampiyonu olma hedefiyle mücadele edecek.

Takımlar, 30 Haziran'da İstanbul’a hareket edecek ve aynı gün kura çekimine katılacak.

1 Temmuz'da başlayacak karşılaşmalar, 4 Temmuz’a kadar devam edecek. KKTC kafilesi, turnuvanın ardından 5 Temmuz'da adaya dönecek.

Organizasyona katılacak sporcular ve takımlar antrenmanlarını yoğun şekilde sürdürürken sporcularımızın hedefi şampiyonluk.

Ayak tenisi branşında son yıllarda gösterdiği yükselişle dikkat çeken KKTC, bu turnuvada da adını zirveye yazdırmak istiyor.