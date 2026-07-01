Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) Genel Başkanı Ahmet Serdaroğlu, Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nun ilk toplantısı sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Serdaroğlu, Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nun ikinci toplantısının gelecek hafta çarşamba günü yapılması için prensipte anlaştıklarını da söyledi.

Ocak, Şubat, Mart, Nisan ve Mayıs aylarında tüp gaza üç kez zam yapıldığını belirten Serdaroğlu, tüp gazın 500 TL’den 815 TL’ye çıktığını, elektriğe de yüzde 22 zam yapıldığını söyledi.

Serdaroğlu, Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası Başkanı Metin Arhun’un önceki gün yaptığı açıklamaları eleştirdi.

Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nun yıl içerisinde en az bir, en çok üç defa toplanmasının yasal zorunluluk olduğunu kaydeden Serdaroğlu, “Marifet asgari ücreti artırmak değil, piyasayı ucuzlatmaktır” yönündeki açıklamalara dikkat çekti. Serdaroğlu, “Yeter artık. Gerçeğe dönün. Hayatı kim ucuzlatacak? Biz mi ucuzlatacağız? Hayatı siz ucuzlatacaksınız. O koltuklarda oturanlar ucuzlatacak. Hayatı ucuzlatmazsan bugün hayat pahalılığı ve üzerini konuşmak zorundasın” dedi.

Asgari ücretle geçimini sağlayanların, eğitim, sağlık dahil olmak üzere devletin bedava vermesi gereken hizmetleri alamadığını savunan Serdaroğlu, “Bu insanlar açlık sınırının altında hayatlarını idame ettirmeye mahkum oluyorlar” dedi.

Asgari ücreti kimsenin artırmadığını, enflasyonun artırdığını ifade eden Serdaroğlu, “Bugün bu masa toplanıyorsa, zamlardan dolayı toplanıyor. Gerçekleşen hayat pahalılığı 14.33’dür” diye konuştu.

“İkinci bir toplantı için bir tarih konuşuldu mu?” sorusuna karşılık ise Ahmet Serdaroğlu, gelecek hafta çarşamba günü saat 10.00’da toplanmak için prensipte anlaşıldığını söyledi.