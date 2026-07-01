Asgari Ücret Saptama Komisyonu dün toplandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Sezgi Çobanoğlu Ballı başkanlığındaki toplantı yaklaşık bir saat sürdü.

Sezgi Çobanoğlu Ballı toplantı öncesinde yaptığı açıklamada, Hür İşçi Sendikaları Federasyonu tarafından 15 Haziran tarihinde Bakanlığa yapılan başvuru doğrultusunda bir araya geldiklerini belirtti.

Ülkede Asgari Ücretler Yasası'nın, komisyonun dikkate alması gereken temel esasları açıkça ortaya koyduğuna dikkat çeken Ballı, bu esaslardan birinin de hayat pahalılığı oranı olduğunu belirtti.

“Ancak ilgili döneme ilişkin resmi hayat pahalılığı verisi henüz açıklanmadığından, bugün (dün) gerçekleştireceğimiz toplantıyı daha çok ön değerlendirme niteliğinde görüyoruz” diyen Ballı, tarafların, ellerindeki ekonomik verileri ve değerlendirmeleri paylaşacağını, resmi verilerin açıklanması ardından yapılacak nihai değerlendirme için ortak bir zemin oluşturulacağını söyledi.

Bir soru üzerine İşverenler Sendikası adına konuşan Sercan Görgüner Bahçeci ise, son dakika bir toplantı çağrısı yapıldığını belirterek, Asgari Ücret Saptama Komisyonu’ndaki bazı üyelerinin daha önce affını istediğini hatırlattı.

Dün öğleden sonra işverenin yeni komisyon üyelerinin seçileceğini ifade eden Bahçeci, “Çok acil bir toplantı çağrısı oldu o yüzden işveren tarafı iki kişiyle temsil ediliyor şu anda ama bir sonraki toplantıda hazır bulunacaklar.” dedi.