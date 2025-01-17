Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, ülkemizin dışarıya açılan kapılarından olan Havalimanı’na giden yol bölgesinin son günlerde araç çöplüğüne dönüştüğünü dile getirerek bu konudaki düşüncelerini bizlerle paylaştılar.

Vatandaşlarımız Havalimanı yakınlarının adeta açık hava galerisine dönmüş olduğuna dikkat çekerek bunun nedenlerinin başında Havalimanı otopark ücretinin fahiş fiyata ulaşması olduğunu vurguladılar.

Otopark ücretlerinden kaçınmak isteyen yolcuların, araçlarını çevredeki yol kenarlarına, boş arazilere ve tarlalara park ettiğine dikkat çeken vatandaşlarımız “Uzun süreli park edilen bu araçlar, hırsızlık ve kazalara yol açma riski taşırken çevrede kirliliğe de neden oluyor” dediler.

Bu konuda yetkililerin otopark fiyatlarına müdahale etmesi gerektiğini belirten vatandaşlarımız, zira bu gidişle buraların açık hava galerisi olacağını sözlerine eklediler.