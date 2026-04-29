Gazimağusa Büyük Sanayi Bölgesi’nde çıkan kavgada mermiler havada uçuştu.

Önceki gece 22.30’da çıkan kavgada, tabancasına sarılan bir şahıs, karşı gruba mermi yağdırdı. Silahlı kavgaya karışan 15 kişi tutuklandı.

Önceki gece saat 22.30'da Gazimağusa Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren isminin baş harfleri Ç.Y.’ye ait makinist garajı önünde, laf atma nedeniyle çıkan tartışmanın büyümesi üzerine 21 yaşındaki isminin baş harfleri

F.C.Ş., 21 yaşındaki isminin baş harfleri C.G. ve 22 yaşındaki isminin baş harfleri G.Ö. arasında kavga çıktı.

Olayın ardından 26 yaşındaki isminin baş harfleri H.İ.K., kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurduğu henüz tespit edilemeyen tabancayla akrabası G.Ö.’yü darp etmek amacıyla, F.C.Ş. ve C.G. ile toplanan 24 yaşındaki isminin baş harfleri K.Ç., 26 yaşındaki isminin baş harfleri U.B., 21 yaşındaki isminin baş harfleri H.B, 24 yaşındaki isminin baş harfleri S.T., 21 yaşındaki isminin baş harfleri E.T., 19 yaşındaki isminin baş harfleri A.G., 19 yaşındaki isminin baş harfleri H.U., 20 yaşındaki isminin baş harfleri H.E.Y. ve 21 yaşındaki isminin baş harfleri R.K.’nin üzerine rastgele ateş açtı.

Olayda yaralanan olmazken, S.T.’ye ait aracın sağ ön kapısı kurşun isabet etmesi sonucu delinerek hasar gördü. Söz konusu makinist garajında polis tarafından yapılan aramada ise 9 mm çapında 4 canlı tabanca mermisi bulunarak emare olarak alındı.

Olay sonrası kaçan H.İ.K.’nin polis tarafından aranırken, meseleyle bağlantısı olduğu tespit edilen 18 yaşındaki isminin baş harfleri E.K. ile 25 yaşındaki isminin baş harfleri Ö.Ö. ve bahse konu diğer şahıslar tutuklandı. Zanlılar dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemeye olayla ilgili bulguları polis memuru aktardı. Polis, önceki gece saat 22.30 sıralarında, Organize Sanayi Bölgesi, 9.sokakta, bir işletme önünde, bir şahsın, yeğeni olan zanlı G.Ö. ile tartışan 11 kişilik gruba, tabancası ile 6 el ateş ettiğini ve Ö.Ö.’nün kullanımındaki araçla olay yerinden kaçtığını anlattı.

Olayın gerçekleştiği bölgede, zanlı Ç.Y. ve zanlı E.K.’ye ait işyerinde yapılan aramada da 4 canlı mermi bulunduğunu aktaran polis, soruşturmanın sürdüğünü ve aranan bir şahsın olduğunu vurgulayarak, zanlıların tutuklu kalmasını talep etti. Yargıç Evren Mürsel, meselenin de ciddiyetine dikkat çekti ve zanlıların 2 gün tutuklu kalması yönünde emir verdi.

Öte yandan saldırıda aranan şahıs olan 26 yaşındaki isminin baş harfleri H.İ.K.Gazimağusa’da tutuklanırken olayda kullanılan tabanca da bulunarak emare alındı.