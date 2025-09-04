Yeni sezon hazırlıkları kapsamında düzenlenen hazırlık maçlarından biri olan merhum futbolcu Haşim Girgin Anı Maçı’nda Birinci Lig’in iddialı takımlarından Aslanköy ve Değirmenlik karşı karşıya geldi.

Serdarlı, 14 Ağustos Stadı’nda Çarşamba günü oynanan maçta rakibini Sadık Balarabe ve İbrahim Çıdamlı’nın golleriyle 2-1 mağlup eden Aslanköy, maçın kazanan tarafı oldu. Maçta Değirmenlik’in golünü Deniz Kibar kaydetti. Müsabakanın ardından düzenlenen törenle takımlara kupaları ve hakemlere anı plaketleri takdim edildi.