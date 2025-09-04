Kuzey Kıbrıs futbol liglerinin başlamasına kısa bir süre kala, takımlardaki hazırlıkların da sonuna gelindi. Mormenekşe Gençler Birliği Spor Kulübü ile Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu süper lig hakemlerinden Turgay Misk’in babası merhum Hüseyin Miksi anı maçı ile anıldı. Tuzla’da kaleci olarak kısa süre futbol yaşantısı olan merhum Hüseyin Misk anı maçında Mormenekşe ile L. Gençler Birliği karşı karşıya geldi. Mormenekşe Cemal Balses stadında oynanan karşılaşmada Futbol Federasyonuna bağlı hakemler Turgay Misk, Halil Erdem Canaloğlu, Hakan Gök’ün yönettiği karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlandı. Karşılaşmanın ikinci yarısında bulduğu pozisyonu gole sonuçlandırmayı başaran L. Gençler Birliği rakibi Mormenekşe’yi 1-0 mağlup ederek Hüseyin Miksi anı maçını kazanan taraf oldu.

ÖDÜL TÖRENİ

Merhum Hüseyin Miksi anı maçı sonrasında Mormenekşe Gençler Birliği Spor Kulübü başkanı Metin Menekşeli, Merhum Hüseyin Miksi’nin kardeşi Hüsnü Misk yaptıkları kısa konuşmaların ardından düzenlenen ödül töreninde takımlara anı kupaları, karşılaşmaları yöneten hakemler plaketleri, merhum Hüseyin Misk’in eşi Pembe Misk, kardeşi Hüsnü Misk, kızları Fezile Hafız, Ayşe Gültekinoğlu tarafından verildi.