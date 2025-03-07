Kontrol amaçlı Devlet Hastanesi Kardiyoloji servisine giden Lefke Teknik Patronu Hasan Topaloğlu, Uzman Dr Soner Aksüyek tarafından Ana damarının %70 tıkalı olduğunun anjiyoda tespit edilmesi sonrası kalbine 1 stent takıldı.

15 gün önce kalp krizi geçiren kardeşi Tahir Topaloğlu’ndan sonra kontrol amacı ile Devlet Hastanesine başvuran ve Uzman Dr Soner Aksüyek tarafından anjiyo yapılan Lefke Teknik direktörü Hasan Topaloğlu, ana damarının %70 tıkalı olduğunun tespit edilmesinden sonra, ana damara bir stent takıldı ve tıkalı olan damar açıldı. Dr Soner Aksüyek yaptığı açıklamada, Hasan Hoca’nın kontrol amaçlı anjiyo’ya aldıklarını ve operasyon sırasında ana damarın %70 tıkalı olduğunu tesbit ettikten sonra kriz yaşamadan Ana damarına müdahale ettiklerini ve tıkalı olan damarı açtıklarını belirtti. Aksüyek, Hasan Hoca’nın artık daha dikkatli bir hayat sürmesi gerektiğini belirtti.