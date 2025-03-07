Stat: Atatürk Stadı

Hakemler: Osman Özpaşa, H. Erdem Canaloğlu, Yusuf Atlar

Çetinkaya: Türkkan, Yusuf, Kadir, Ahmet, Batuhan, Muammer, Cemal, Yasin, Hamit, Wade, Djabbi.

Doğan T. Birliği: Dursun Cem, Tunahan, Ngwa Niba, Emre, Ali, Mustafa, Doğukan, Selim, Kenan, Gime Toure.

Goller: Dk. 75 Djabbi (Çetinkaya), Dk. 31 Gime Toure, Dk. 39 Emre (D.T.B.)

Aksa Süper Lig Süleyman Göktaş Sezonu 22. Haftasının açılış maçında Çetinkaya ile Doğan Türk Birliği Atatürk Stadı’nda karşı karşıya geldiler.

Zirve mücadelesi veren Doğan Türk Birliği konuk olduğu rahat konumdaki Çetinkaya’yı ilk devrede bulduğu gollerle 2 – 1 mağlup etti.

Orta hakemliğini Osman Özpaşa’nın yaptığı karşılaşmanın ilk devresinde konuk Doğan Türk Birliği iyi futbolunu iki golle süsleyerek ilk devreyi 2 – 0 önde kapattı. Doğan T. Birliği 31. dakikada Gime Toure’nin golüyle öne geçerken 39. dakikada ise Emre Soytürk’ün attığı golle ilk devre Çetinkaya 0 – Doğan Türk Birliği 2 olarak tamamlandı.

İkinci devrede Doğan Türk Birliği skoru korumak için oyunu soğuturken, Çetinkaya ise gol için yüklendi.

75. dakikada Çetinkaya golcüsü Djabbi’nin ayağından bulduğu golle skor 1 – 2 oldu. Geriye kalan dakikalarda Çetinkaya’nın beraberlik çabası sonuç vermedi ve maç Çetinkaya 1 – Doğan T. Birliği 2 şeklinde tamamlandı.

Bu sonuçla Doğan Türk Birliği 46 puanla 2. sıraya yükselirken, Çetinkaya 35 puanla 6. Sırada kaldı.

(Foto: Necati KÜLAHLILAR)