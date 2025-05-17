Ülke sporuna önemli katkıları bulunan, KKTC Atletizm Federasyonu’na uzun yıllar başkan olarak hizmet veren Hasan Ruso, 20. ölüm yıldönümünde Lefkoşa’da bulunan kabri başında düzenlenen törenle anıldı. Törene ailesi, KKTC Atletizm Federasyonu yetkilileri ve sevenleri katılım gösterdi.

Törende ailesi ve Federasyon Başkanı Ferhat Sakallı birer konuşma yaptı.

KKTC Atletizm Federasyonu Başkanı Ferhat Sakallı yaptığı konuşmada Hasan Ruso’nun bıraktığı bayrağı daha ileriye taşımaya çalıştıklarını belirtti. Sakallı, “Keşke bugün yaşasaydı ve Buse Savaşkan’ın olimpiyatlarda yer alarak yarışmasını görebilseydi. Mutlaka onun da hedefi böyle üst düzey bir organizasyonda sporcusunun yer alması olurdu” derken, “Şimdi başarılı onlarca sporcumuz var. Onu rahmet ve özlemle anıyoruz” ifadelerini kullandı.

Hasan Ruso, 1974 yılından itibaren yönetim kurulu üyesi olarak hizmet verdiği Atletizm Federasyonu’nda, 1978 – 1996 yılları arasında kesintisiz 18 yıl başkanlık yaptı. Ruso, 17 Mayıs 2005’te aramızdan ayrıldı.