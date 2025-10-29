Her yıl geleneksel olarak düzenlenen devlet daireleri arası halı saha futbol 28 Ekim 2025, Salı akşamı görkemli bir final gecesi ile tamamlandı.

Bu yıl 15.kez gerçekleşen Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri Arası Futbol Turnuvası’nda şampiyon penaltı atışları sonucunda İlköğretim Dairesi’ni mağlup eden Merkezi Cezaevi takımı oldu.

İrsen Küçük Ortaokulu Halı Sahası’nda gerçekleşen turnuvada final gecesinin ilk mücadelesi Sivil Havacılık Dairesi ile Din İşleri Başkanlığı arasındaki üçüncülük maçı oldu. Normal süresi berabere biten turnuvada üçüncülük penaltı atışları sonunda Sivil Havacılık Dairesi’nin oldu.

Yüzlerce futbol severin izlediği 15.Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri Arası Futbol Turnuvası final maçlarını, Ramadan Cemil İşletmeleri Yönetim Kurulu Başkanı Işın Ramadan Cemil ve Ramadan Cemil ailesi, 5.Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İlköğretim Dairesi Müdürü Hakkı Başarı, Sivil Savunma Teşkilat Başkanı Hakan Balaman, Din İşleri Başkanı Hakan Moral, Polis Müdür Muavini, Lefkoşa Polis Müdür yardımcısı Hasan Karabaşak da izleyenler arasında idi.

FİNAL HEYECANI VE ZENGİN ÖDÜLLER

Hasan Ramadan Cemil 15.Devlet Daireleri Arası Futbol Turnuvası şampiyon maçında İlköğretim Dairesi ile Merkezi Cezaevi karşılaştı. Müthiş çekişme ve heyecana sahne olan final maçı normal süresi 1-1 eşitlikle sona erdi ve penaltı atışları sonunda şampiyonluk Merkezi Cezaevi’nin oldu.

Final maçları sonunda düzenlenen ödül töreninde turnuvayı organize eden İbrahim Özsoy,

Ramadan Cemil İşletmeleri Yönetim Kurulu Başkanı Işın Ramadan Cemil ve 15 yıldır kesintisiz olarak tüm finallere gelen 5.Cumhurbaşkanı Ersin Tatar birer konuşma yaparak katılanları, emek verenleri ve başarılı olanları kutladılar.

EN CENTİLMENLER, ÖZEL ÖDÜLLER

Turnuvada en centilmen takım seçilen Sosyal Sigortalar Dairesi ile Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı takımları yanında bu yıl emeklerinden dolayı turnuvanın en tecrübeli ismi, İlköğretim Dairesi takım kalecisi Selim Özmenek’e de özel ödül verildi.

Final gecesinde tüm takımlara ve başarılı olanlara Ramadan Cemil İşletmeleri tarafından ödüller verilirken zengin hediyeler de dağıtıldı.

Ayrıca turnuvanın başarılı olan ilk 3 takım oyuncuları arasında yapılan kura çekimi ile 2 oyuncuya Arçelik marka televizyon hediye olarak verildi.

Fotoğraflar: Mustafa Evliya



