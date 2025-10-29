Birinci Lig kulüplerinden Hamitköy’ün maçlarını oynadığı Esat Erdoğmuş Stadının zeminine ara ekim yapıldı.

Hamitköy kulübü eski başkanı Evren Mannaş’ın girişimleri, Sait Yalızat başkanlığındaki Hamitköy yönetim kurulunun çalışmaları, Spor Dairesi’nin katkıları ile ekimi yapılan zemindeki tohumlar yeşermiş ve çim zemin ortaya çıkmıştı.

Baba – oğul Cengiz Saner ile Orkun Saner’in özverili çalışmaları sonrasında bakım süreci devam eden çim zemine ara ekim de yapıldı.

Spor Dairesi tarafından kış çimi tohumu atılan Esat Erdoğmuş Stadının zeminine gerekli ilaçlamayı ve bakımı yapan Cengiz Saner, sezonun ikinci devresiyle birlikte zeminin tam anlamıyla maçları oynamaya hazır hale geleceğini söyledi.