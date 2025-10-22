Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, “I. Uluslararası Türkçe Konuşulan Ülkeler Tıp Kongresi’ne (TÜRKTIP2025)” konuşmacı olarak katıldı.

DAÜ’den verilen bilgiye göre, Kaya Artemis Hotel’de yer alan ve tıp alanında bilgi paylaşımını ve disiplinler arası iş birliğini artırmayı amaçlayan kongre, geleceğin sağlık hizmetlerine yön vermek üzere güncel gelişmelerin tartışıldığı, farklı ülkelerden bilim insanlarını ve sağlık profesyonellerini bir araya getiren önemli bir platform oldu.

Asya, Anadolu ve Balkan coğrafyalarından gelen Türk bilim insanlarının katılımıyla gerçekleştirilen kongrede, Acil Tıp, Aile Hekimliği, Anesteziyoloji ve Reanimasyon, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, İç Hastalıkları ve Yan Dalları, Kardiyoloji ve Spor Hekimliği başta olmak üzere birçok alanda güncel konular ele alındı.

“Türkçe Konuşan Ülkeler Arasında Sağlık Eğitiminde İş Birliği” başlıklı açılış oturumunda konuşmacı olarak yer alan DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, sağlık eğitiminde uluslararası iş birliğinin önemine vurgu yaptı. Prof. Dr. Kılıç, Türkçe konuşulan ülkeler arasındaki akademik dayanışmanın güçlendirilmesinin hem sağlık hizmetlerinin niteliğini artıracağını hem de bölgesel bilimsel gelişime katkı sağlayacağını ifade etti.

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Kılıç, DAÜ’nün 1979 yılında kurulan köklü bir devlet üniversitesi olduğunu belirterek, bütünlüklü bir eğitim yapısına sahip olduğunu aktardı. Pandemi sürecinin ardından sağlık bilimleri alanında teknolojik anlamda önemli gelişmeler yaşandığını dile getiren Prof. Dr. Kılıç, bu gelişmelerin ülkeler arası iş birliklerinin artmasına katkı sağladığını ifade etti.

DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi hakkında da bilgi veren Prof. Dr. Kılıç, fakültenin Marmara Üniversitesi ile ortak bir program yürüttüğünü, öğrencilerin gerekli teorik ve pratik bilgi ihtiyaçlarının bu iş birliği sayesinde karşılandığını belirtti. Prof. Dr. Kılıç ayrıca DAÜ Diş Hekimliği Fakültesi’nin Sağlık Bilimleri Üniversitesi ile ortak bir program yürüttüğünü aktararak, bu tür akademik iş birliklerinin eğitim kalitesine önemli katkılar sunduğunu vurguladı.

Özbekistan’da gerçekleştirilen Türk Üniversiteler Birliği toplantısına da katıldığını aktaran Prof. Dr. Kılıç, özellikle akademik hareketliliğin ve karşılıklı iş birliklerinin artırılması gerektiğine dikkat çekti. Üniversiteler arası değişim programlarının güçlendirilmesinin önemine değinen Prof. Dr. Kılıç, DAÜ olarak Türk dünyası ülkeleriyle gerçekleştirilen ortak projelere büyük önem verdiklerini belirtti. Gerçekleştirilen iş birlikleri ve örnek projelerin, Türk dünyasındaki akademik dayanışmanın somut göstergeleri olduğunu ifade eden Prof. Dr. Kılıç, TÜRKTIP2025’i Türkçe konuşulan ülkeler arasında sağlık alanında bilgi paylaşımı ve akademik etkileşimi teşvik eden önemli bir buluşma olarak değerlendirdi.