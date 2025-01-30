Türkiye’de 6 Şubat 2023’te meydana gelen deprem felaketinde hayatını kaybeden Gazimağusa Türk Maarif Koleji öğrencilerinden Selin Karakaya'nın anısını yaşatmak için düzenlenen “Selin Karakaya II. Anı Satranç Turnuvası” başladı. Gazimağusa Arkın Palm Beach Hotel’de yer alan turnuva, Selin’in doğum günü olan 29 Ocak’tan itibaren, 2 Şubat’a kadar devam edecek. Selin Karakaya 2. Anı Satranç Turnuvası Yıldırım Ayağı oynandı.