Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Birinci Ligde Süleyman Göktaş Sezonu'nun12. hafta maçında Hamitköy, Lapta’yı konuk etti.

Şehit Hüseyin Ruso Stadında oynanan Hamitköy – Lapta maçını Burak Mandralı yönetti. Maça daha baskılı başlayan taraf Lapta olurken, gerek kanatlardan gerekse de ortadan geliştirilen ataklar sonuç vermedi. Hamitköy de kontra ataklarda etkili olmaya çalıştı. 2 takımın da çabaları gol getirmeyince ilk devre 0 – 0 sona erdi.

İkinci devreye de baskılı başlayan taraf Lapta olurken, Hamitköy’de orta sahada Hasan Tulum ve Sinan’ın etkisini artırması ve savunmanın da daha dikkatli oynaması sonrasında Lapta daha az pozisyon buldu. Buna karşılık Hamitköy az ama etkili pozisyonlar yaratırken, 70. dakikada Altan’ın ceza alanı dışından şutu, savunmadan 2 oyuncuya da çarparak ağlara gitti. 1 – 0

1 – 0’dan sonra temkinli oynayan Hamitköy, Lapta’ya pozisyon vermezken, maçı da kazanıp sıralamada rakibini geride bıraktı.