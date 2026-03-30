Birinci Lig ekiplerinden Hamitköy'de teknik direktör Mehmet Karagil ile yollar ayrıldıktan sonra yeni teknik adam arayışları başladı. Hamitköy yönetimi, Hüseyin Güneralp ile görüşmeye başladı. Daha önce birçok Süper Lig takımında yardımcı antrenörlük görevi yapan, Yenicami Akademi koordinatörlüğü yapmış olan Hüseyin Güneralp, şu anda China Bazaar Gençlik Gücü Akademisi'nde koordinatörlük görevini yürütüyor.