Beşiktaş'ta ikinci Sergen Yalçın dönemi yaklaşık 8 buçuk ay sürdü. Siyah beyazlılar, tecrübeli teknik direktörle yollarını ayırdı.

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın ile başkan Serdal Adalı, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde bir araya geldi. Görüşmede Futbol Komitesi’nden Melih Aydoğdu ve Asbaşkan Murat Kılıç da yer aldı.

Tecrübeli çalıştırıcının, görüşmede ayrılık kararını yönetime bildirdiği öğrenildi. Yönetim de 53 yaşındaki teknik direktörün kararını kabul etti.

Sergen Yalçın'ın, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde alınan TÜMOSAN Konyaspor mağlubiyeti sonrasında istifasını sunduğu ancak Başkan Serdal Adalı'nın, o dönemde tecrübeli çalıştırıcıyı bu kararından vazgeçirdiği gelen haberler arasındaydı.

Sergen Yalçın'ın, Beşiktaş’tan herhangi bir tazminat talebinde bulunmayacağı kaydedildi. 53 yaşındaki çalıştırıcının ayrıca yaklaşık 250 milyon TL tutarındaki alacağından da feragat ettiği belirtildi.

Beşiktaş sezona Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde başladı. Ancak önce Shakhtar Donetsk'e, ardından da Lausanne elenerek Avrupa defterinin kapanması, Norveçli teknik direktörü koltuğundan etti.

Yönetim, Solskjaer sonrasında takımın başına Sergen Yalçın'ı getirdi. Alanya deplasmanıyla görevine başlayan tecrübeli teknik adam için, 2. döneminde işler istediği gibi gitmedi.

Sergen Yalçın, ligde ikinci hafta sonunda 6 puanda aldığı Beşiktaş ile Trendyol Süper Lig'i 60 puanla 4. sırada tamamladı. Siyah-beyazlılar, şampiyon Galatasaray'ın 17 puan gerisinde kaldı.

Siyah beyazlılar; bu sezon ligde Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor ile oynadığı 6 maçta da galip gelemedi. Beşiktaş, sezonun en büyük hedefi olarak gözüken Ziraat Türkiye Kupası'na da yarı finalde veda etti.

Sergen Yalçın, Beşiktaş ile birinci döneminde lig ve kupa şampiyonluğu yaşamıştı.