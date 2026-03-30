Premier Lig ekibinde zor günler geçiren Tottenham'da Igor Tudor'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna gelecek isim merak ediliyor.

İngiliz basınına göre Londra ekibi son olarak Olimpik Marsilya'yı çalıştıran Roberto De Zerbi ile görüşüyor.

İtalyan teknik adam, daha önce Brighton & Hove Albion ile Premier Lig’de önemli başarılar elde etmişti. Brighton’ı 6. sıraya taşıyan De Zerbi, kulübü tarihinde ilk kez Avrupa kupalarına götürmüştü.

Tottenham’ın ligdeki durumu ise kritik. Küme düşme hattının sadece 1 puan üzerinde bulunan Tottenham, Aralık ayından bu yana galibiyet alamadı.

Yeni teknik direktörün önündeki en büyük hedef ise takımı ligde tutmak olacak.