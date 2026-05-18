Digitürk BTM 2. Lig batı bölgesi ekiplerinden Bostancı Bağcıl Spor Kulübü, kadrosunu iki genç yetenekle güçlendirdi.
Bostancı Bağcıl Kulübü, Gençlik Gücü Türk Spor Kulübü forması giyen Emre Ateş’in geçici transferi konusunda iki kulüp arasında anlaşma sağlandığını açıkladı.
Kulüp, yeşil-beyaz forma altında Emre Ateş’e başarılar dilerken, transfer sürecinde destek veren başkan Zeeb Choudhry ve Gençlik Gücü yönetimine teşekkür etti.
Öte yandan Bostancı Bağcıl Spor Kulübü, Gaziveren SK forması giyen oyuncu Boray Özdemli’nin geçici transferi konusunda Gaziveren Spor Kulübü ile de anlaşma sağladı.