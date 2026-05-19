Geride kalan sezonda 1. Lig’de sezonu 2. Sırada tamamlayarak Süper Lige yükselen Aslanköy kadrosunu Yenicamili futbolcularla güçlendirmeye devam ediyor. Tarihinde ilk kez mücadele edeceği Süper Lige iddialı bir kadro ile girmek için transferlerine devam eden Aslanköy, teknik direktör Sedat Devecioğlu’nun Yenicami’deki eski futbolcuları Reşit Erişik’ten sonra Halil Uçar’ı da kadrosuna kattı.

Yenicami kaptanı Halil Uçar’ın transferi ile ilgili olarak Aslanköy’den şu paylaşım yapıldı:

“HOŞGELDİN HALİL UÇAR.

Kulübümüz yeni sezon yapılanması doğrultusunda yapmış olduğu transfer görüşmeleri sonucunda Halil Uçar ile 2 yıllık transferi konusunda her konuda anlaşmaya varmıştır.

Halil Uçar’a kulübümüze hoşgeldin diyor ve yeni sezonda güzel bir sezon geçirmesini diliyoruz. “