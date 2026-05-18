Kıbrıs Kupası'nda oynanan China Bazaar Gençlik Gücü - Cihangir finalinde son maçını yöneten deneyimli hakem Fehim Dayı, hakemlik kariyerini noktaladığı son maç sonrasında duygusal bir mesaj yayınladı.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Dayı, bu uğurda 26 yılını harcadığını belirterek herkese teşekkürlerini iletti.

Dayı'nın paylaşım şöyle:

Bir devrin sonu;

Yıl 2000...

Aylardan temmuz.

Dönemin A klasman hakemi

*abim* Ahmet Dayı'nın

motivasyonu ve desteği ile

kapısından içeri girdiğim KTFF...

Dün akşam

Atatürk Stadyumu'nda oynattığım

son resmi maç ile noktaladığım

faal futbol hakemliği...

26 yıl, çeyrek asırdan fazla...

Karşıyaka, Mormenekşe'yi dağıttı
Bir ömür.

Uğrunda çok şeyler feda edilen

büyük tutku,

heyecan,

aşk,

sevgi,

gurur,

mutluluk...

Yüzlerce paylaşılmış güzel anı...

Kazanılan yüzlerce dostluk...

Üç federasyon başkanı,

Beş MHK başkanı,

Onlarca federasyon yönetim kurulu ve MHK üyesi,

Yüzlerce gözlemci...

Veee...

Kader birliği,

gönül birliği yaptığımız

hakem hocalarım,

hakem arkadaşlarım,

hakem dostlarım...

Bilmeden

üzdüğüm,

kırdığım birileri olmuşsa affola...

Sonsuz saygı, sevgi, minnet ve hürmetle...

Hoşça kalın dostlar.