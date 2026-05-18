Kıbrıs Kupası'nda oynanan China Bazaar Gençlik Gücü - Cihangir finalinde son maçını yöneten deneyimli hakem Fehim Dayı, hakemlik kariyerini noktaladığı son maç sonrasında duygusal bir mesaj yayınladı.
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Dayı, bu uğurda 26 yılını harcadığını belirterek herkese teşekkürlerini iletti.
Dayı'nın paylaşım şöyle:
Bir devrin sonu;
Yıl 2000...
Aylardan temmuz.
Dönemin A klasman hakemi
*abim* Ahmet Dayı'nın
motivasyonu ve desteği ile
kapısından içeri girdiğim KTFF...
Dün akşam
Atatürk Stadyumu'nda oynattığım
son resmi maç ile noktaladığım
faal futbol hakemliği...
26 yıl, çeyrek asırdan fazla...
Bir ömür.
Uğrunda çok şeyler feda edilen
büyük tutku,
heyecan,
aşk,
sevgi,
gurur,
mutluluk...
Yüzlerce paylaşılmış güzel anı...
Kazanılan yüzlerce dostluk...
Üç federasyon başkanı,
Beş MHK başkanı,
Onlarca federasyon yönetim kurulu ve MHK üyesi,
Yüzlerce gözlemci...
Veee...
Kader birliği,
gönül birliği yaptığımız
hakem hocalarım,
hakem arkadaşlarım,
hakem dostlarım...
Bilmeden
üzdüğüm,
kırdığım birileri olmuşsa affola...
Sonsuz saygı, sevgi, minnet ve hürmetle...
Hoşça kalın dostlar.