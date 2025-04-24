Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, Hamitköy trafik ışıklarının zamanla konusunda bir düzenlemeye ihtiyacı olduğunu ifade ederek, görüşlerini dile getirdiler.

Özellikle Hamitköy’den ana yola çıkış ile Dumlupınar’dan anayola çıkış sürelerinin çok kısa olduğuna dikkat çeken vatandaşlarımız, “Hamitköy ve Dumlupınar bölgesinden gelerek ana yola çıkış yapan veya karşıya geçen sürücüler için sadece 15 saniye yanan yeşil ışık süresi en az iki katı olmalıdır. dediler.

Zira gerek Hamitköy nüfusunun arttığı, gerekse Dumlupınar bölgesinden gelen araç sayısının askeri bölgenin trafiğe açılmasıyla arttığını ifade eden vatandaşlarımız, mutlaka zamanlama konusunda bir çalışma olması gerektiğini sözlerine eklediler.