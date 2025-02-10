Halkın Partisi (HP) Girne Açık Pazarını ziyaret ederek, vatandaşların ve esnafın sorunlarını dinledi.

HP’den verilen bilgiye göre, pahalılığın hem esnafı hem de vatandaşı mutsuz ettiğini vurgulayan HP lideri Kudret Özersay “Tarımda bilimsel temelde bir teşvik sistemi uygulayarak üreticiyi desteklemek varken maalesef ithal tarım ürünlerinin ülkeye girişinden birilerine rant sağlamayı tercih ediyorlar. Tarımda ve hayvancılıkta ithal ürünlere izin vererek piyasayı ucuzlatamayacaklarını domatesten patatese ve et ithaline varıncaya kadar pek çok örnekte hepimiz yaşayarak, acı tecrübeyle öğrendik.” dedi.

Öte yandan hal yasasının Meclis’ten geçirildiğini ama aradan iki yıl geçmesine rağmen gereğinin yapılmadığını söyleyen Özersay, “Tüzükleri hazır olmadığı gibi, ortada kurulmuş, ayağa kaldırılmış bir hal de yok” ifadelerini kullandı.

Girne Açık Pazar ziyareti sırasında HP Genel Başkanı Kudret Özersay’a, Girne İlçe Başkanı Çağın Çağatay Karataş, Örgütlenme Sorumlusu Cengiz Karataş, Girne İlçe Yönetim Kurulu üyeleri İhsan Tuncalı, Muhammet Ercan ve parti Koordinatörü Devran eşlik etti.