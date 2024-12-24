HP’den yapılan açıklamaya göre, özellikle, geçtiğimiz günlerde bir bakanın, “Daha fazla kapıya ihtiyaç yok, önemli olan fiyatları ucuzlatmaktır.” açıklamasına değinen Alas, ülkede güvenlik ve yönetim zaafları yaşandığını da iddia etti.

Alas, “sınırların yolgeçen hanına döndüğünü, sahte kimliklerle giriş yapanlardan Interpol tarafından aranan suçlulara kadar birçok kişinin rahatça ülkeye girebildiğini” savundu.

İnsan kaçakçılığı ve kara para aklama gibi suçların önlenemediğini ileri süren Alas, ülkenin bu durumda olmasına rağmen “hükümetin hala gerçek sorunları görmezden geldiğini” iddia etti.