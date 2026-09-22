Özgöçmen yaptığı yazılı açıklamada, ziyaretlerde, sağlık hizmetlerinin sunumunu, hemşirelik ve ebelik mesleklerinin çalışma koşullarını ve sahadaki mevcut durumu yerinde gözlemlediklerini ifade etti.

Ziyaretler kapsamında ayrıca yapımı devam eden yeni Güzelyurt Hastanesi inşaat alanının da yerinde incelendiğini kaydeden Özgöçmen, hastanenin mevcut inşaat süreci, fiziki altyapısı ve sağlık hizmetlerinin gelecekteki ihtiyaçlarına yönelik planlamalar hakkında gözlemler yapıldığını belirtti.

Özgöçmen, sağlık hizmetlerinin niteliğinin artırılması, çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve sağlık alanındaki gelişmelerin yakından takip edilmesi amacıyla saha çalışmalarına devam edeceklerini ifade etti.