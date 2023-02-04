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Vakıflar 2. Yarıya Galibiyetle Başladı

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Vakıflar 2. Yarıya Galibiyetle Başladı
Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol 1. Ligi 14. Hafta maçında Bursa Bedensel Engelliler Spor Kulübü’nü Lefkoşa’da konuk eden Vakıflar Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, sahadan 77-59’luk skorla galip ayrıldı. Kıbrıs Vakıflar İdaresi sponsorluğunda “En güzeli iyilikte yarışalım” sloganıyla 14 takımlı ligde aldığu bu galibiyetle 2. Sıraya yükselerek Süper Lig yolunda önemli bir galibiyete ulaşan Vakıflar Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, sergilediği başarılarla ülkemizi gururlandırmaya devam ediyor.
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