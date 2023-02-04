Vakıflar 2. Yarıya Galibiyetle Başladı

Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol 1. Ligi 14. Hafta maçında Bursa Bedensel Engelliler Spor Kulübü’nü Lefkoşa’da konuk eden Vakıflar Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, sahadan 77-59’luk skorla galip ayrıldı. Kıbrıs Vakıflar İdaresi sponsorluğunda “En güzeli iyilikte yarışalım” sloganıyla 14 takımlı ligde aldığu bu galibiyetle 2. Sıraya yükselerek Süper Lig yolunda önemli bir galibiyete ulaşan Vakıflar Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, sergilediği başarılarla ülkemizi gururlandırmaya devam ediyor.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.