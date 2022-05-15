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Topcan anısına yarıştılar

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Ahmed Sami Topcan Taekwondo Judo Karate Budo Martıalarts Taeryon Serbest Müsabakaları yapıldı

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Topcan anısına yarıştılar
Taekwondo Judo Karate Aikido Federasyonu tarafından organize edilen Ahmed Sami Topcan anı müsabakaları önceki akşam (CUMA) gerçekleştirildi.
Geleneksel Ahmed Sami Topcan  (Milli Olimpiyat Komitesi Başkanlarından ) Taekwondo Judo Karate Budo Martıalarts (Kurash-Wushu)  Taeryon Serbest Müsabakaları  Girne Avrasya Taek Wondo Merkezi’nde yapıldı.
Yarışmada dereceye girenlere ödüllerini  Federasyon  Başkanı Senior Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen, federasyon,Bölge ve kulüp temsilcileri verirken, Müsabakaları uluslararası kokartlı hakemler Master  Öykü Ergin,  Master Ali Uslu,  başkanlığında, Federasyon,Bölge ve Namzet hakemleri yönettiler.
 
BAYAN MUSABAKA SONUÇLARI
1.Kategori:      1.Pınar Akarpınar       2.Ana Tüysüz                         3.Didem Yener
2.Kategori:      1.Gülşah Erfinike       2.Spellane Gankama              3.Rich Travestie
3.Kategori:      1.Zeynep Keskin        2.Sera Acar                            3.Gülcan Abdullah    
4.Kategori:      1.Defne Okçu             2.Nur Deniz Duran                3.Tuba Şenel
5.Kategori:      1.Rojbin Özer             2.Cemaliye Yamak                 3.Esma Özbiçen
6.Kategori:      1.Enise Püsküllü         2.Daria Shymushevska                      3.Sinem Kara
ERKEK MUSAKA SONUÇLARI
1.Kategori:      1.Demir Çelak                        2.Emre Acar                           3.Taner Kara
2.Kategori:      1.Arda Aslan Öztürk 2.Ata Mehmet Aslan              3.Mahmut Colayır
3.Kategori:      1.Şakir Yağızsoy        2.Münür Püsküllü                   3.Zeynel Yıldırım      
4.Kategori:      1.Alex Tüysüz                        2.Sam Norozi                         3.Sinan Kara
5.Kategori:      1.Çetin Çiftsüren        2.Barış Erfinike                                  3.Ahmet Kara
6.Kategori:      1.Ahmet Faruk Kocabaş        2.Mehmet Çullama                 3.Bahadır Boz
7.Kategori:      1.Kerim Karpuz                     2.Bora Kürşat
8.Kategori:      1.Mustafa Yalçın
9.Kategori:      1.Stefanu Peguy Souagnon
 
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