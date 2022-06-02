Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası ile Kıbrıslı Rum Öğretmenler Sendikası, Polemidia Stadyumunda dostluk ve fairplay’in ön plana çıktığı bir futbol maçı gerçekleştirdiler

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), Kıbrıslı Rum Öğretmenler Sendikası (POED) ile LimasolPolemidia Stadyumunda bir futbol maçı gerçekleştirdi.

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikasından maçla ilgili şu açıklama yapıldı:

“Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası sendikal ve toplumsal haklar ile ilgili mücadelesinin yanında sportif, kültürel ve sanatsal etkinliklerle sosyal haklar konusunda da duyarlılık göstermektedir.

Gerek toplumsal, gerek toplumlararası, gerekse uluslararası olarak bu çalışmalarımız uzun zamandır devam etmektedir. Geçtiğimiz iki yılda pandemi nedeniyle her alanda sekteye uğrayan bu etkinliklerimize, toplumlararası bir sportif faaliyet ile yeniden başladığımızı duyurmaktan mutluluk duyarız.

İki toplumun yakınlaşması, iş birliğinin artması ve öğretmenler arası ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla 1 Haziran Çarşamba günü Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası ve Kıbrıslı Rum Öğretmenler Sendikası arasında LimasolPolemidia Stadyumunda bir futbol maçı gerçekleştirildi.”

Dostluk ve fairplay’in ön plana çıktığı maçta kazanan dostluk oldu. Maçın ise KTÖS’e bağlı öğretmenler kazandı. Uzun süredir birbirleriyle görüşemeyen Kıbrıslı Türk öğretmenler ile Kıbrıslı Rum öğretmenler maç öncesinde ve sonrasında sohbet edip, güzel saatler geçirdiler.

