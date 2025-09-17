Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Süper Lig ve AKSA 1. Lig'de 2025-2026 sezonu heyecanı başlıyor. Yeni sezonun ilk düdüğü yarın akşam Girne’de çalacak.

Sezonun ilk resmi lig maçı bu akşam saat 19.00’da Doğan Türk Birliği ile Çetinkaya arasında Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda oynanacak.

Sezona yine şampiyonluk hedefiyle hazırlanan Doğan Türk Birliği, yeni teknik direktörü Caner Ozhan ile bu hedefine ulaşmak için sezona iyi bir başlangıç yapmak istiyor. Öte yandan Çetinkaya ise kadrosundan birçok oyuncuyla yollarını ayırırken, geçtiğimiz sezonun ikinci devresinde takımın başına geçen Abbas Osum ile bu sezon ligde yukarıları hedefliyor.

Sezonun ilk haftası yarınn başlayacak ve Pazartesi akşamı tamamlanacak. Üç gece maçının oynanacağı ilk haftada Cumartesi günü Lefkoşa derbisinde G. B. Gençlik Gücü ile K.Kaymaklı takımları karşı karşıya gelecekler

BİRİNCİ LİGDE 4 MAÇ CUMARTESİ 4 MAÇ İSE PAZAR

Öte yandan Aksa 1. Lig’de de ilk hafta maçları bu hafta sonu oynanacak. Ligde ilk hafta maçları Cumartesi günü oynanacak 4 maç ile başlayacak. Ligin iki iddialı takımı Binatlı ile Aslanköy Güzelyurt’ta kozlarını Cumartesi günü paylaşacaklar.

Pazar günü de 4 maçın oynanacak 1. Ligde Düzkaya – Değirmenlik ve Gençler Birliği – Lapta maçlarının sonuçları merakla bekleniyor.

Aksa Süper Lig ve 1. Ligde gündüz oynanacak tüm maçlar 16.30’da başlayacak. Gece maçlarının başlama saati ise 19.00 olarak açıklandı.

Aksa Süper Lig ve 1. Ligde 1. Haftanın programı şöyle:

AKSA SÜPER LİG 1. HAFTA

18 Eylül Perşembe (Saat 19.00)

Doğan Türk Birliği – Çetinkaya TSK

19 Eylül Cuma (Saat 19.00)

Dumlupınar TSK – Yeniboğaziçi DSK

20 Eylül Cumartesi (Saat 16.30)

Karşıyaka SK – Esentepe KKSK

Mormenekşe GBSK – Mağusa Türk Gücü

China Bazaar Gençlik Gücü – Küçük Kaymaklı

21 Eylül Pazar (Saat 16.30)

Cihangir GSK – Alsancak Yeşilova SK

Lefke TSK – Mesarya SK

22 Eylül Pazartesi (Saat 19.00)

Yenicami AK – Gönyeli SK

AKSA 1. LİG 1. HAFTA

20 Eylül Cumartesi (Saat 16.30)

Binatlı YSK – Aslanköy GSD

Kaplıca Karadeniz 61 – M. Hacıali Yılmazköy

Atoll Kozanköy KSK – Serveroğlu Geçitkale

Türk Ocağı Limasol – Hamitköy ŞHSK

21 Eylül Pazar (Saat 16.30)

Göçmenköy İYSK – Baf Ülkü Yurdu

Düzkaya KOSK – Değirmenlik SK

L. Gençler Birliği SK – Lapta TBSK

Maraş GSK – Yalova SK