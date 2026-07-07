Kıbrıs Türk Futbol Hakem ve Gözlemciler Derneği (KTFHGD) Başkanı Hakan Muhtaroğlu, 29 Temmuz'da gerçekleştirilecek Olağan Genel Kurul'da yeniden başkanlığa aday olduğunu açıkladı.

Yazılı bir açıklama yapan Muhtaroğlu, başkanlık görevini bugüne kadar büyük bir gurur ve sorumlulukla yürüttüğünü belirterek, görev süresi boyunca hakem ve gözlemcilerin haklarını korumayı, mesleki saygınlığı güçlendirmeyi ve Kıbrıs Türk futboluna katkı sağlamayı hedeflediklerini ifade etti.

Muhtaroğlu’nun basın açıklaması şöyle:

“Kıbrıs Türk futbolunun en köklü ve saygın kurumlarından biri olan Kıbrıs Türk Futbol Hakem ve Gözlemciler Derneği’nde (KTFHGD) bugüne kadar büyük bir gurur ve sorumlulukla yürüttüğüm başkanlık görevimde, her zaman hakem ve gözlemcilerimizin haklarını korumayı, mesleki saygınlığımızı en üst düzeye çıkarmayı ve futbolumuza değer katmayı hedefledim.

Görev süremiz boyunca yönetim kurulumuzla birlikte, hakem camiamızın birlik ve beraberliğini pekiştirmek, eğitim kalitemizi artırmak ve genç hakemlerimizi geleceğe hazırlamak adına önemli adımlar attık. Ancak vizyonumuzu tam anlamıyla hayata geçirmek ve başlattığımız projeleri kararlılıkla tamamlamak adına yürünecek bir yolumuz daha olduğuna inanıyorum.

Camiamızdan gelen yoğun talep, destek ve futbola olan bitmeyen hizmet sevdamız doğrultusunda, 29 Temmuz tarihinde gerçekleştirilecek olan Olağan Genel Kurul’da Kıbrıs Türk Futbol Hakem ve Gözlemciler Derneği Başkanlığı’na yeniden aday olduğumu kamuoyuna saygıyla duyururum.

Yeni dönemde de adalet, şeffaflık ve liyakat ilkelerinden ödün vermeden;

Hakem ve gözlemcilerimizin sosyal ve ekonomik haklarını daha da iyileştirmek,

Teknolojik ve akademik eğitim altyapımızı çağın gereksinimlerine uygun hale getirmek,

Camia içindeki birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunu en üst seviyede tutmak için çalışmaya devam edeceğiz.

Geçmişte olduğu gibi gelecekte de tek amacımız, Kıbrıs Türk hakemliğini ve gözlemciliğini hak ettiği vizyoner noktaya taşımaktır. Bu süreçte desteğini esirgemeyen tüm üyelerimize, futbol paydaşlarımıza ve basın mensuplarımıza teşekkür eder; genel kurulumuzun camiamıza yakışır bir olgunlukla geçmesini dilerim.”