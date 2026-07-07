BTM Birinci Lig kulüplerinden Girne Halk Evi’nde yeni sezona yönelik çalışmalar başlarken, Raif Esendağlı başkanlığındaki yönetim kurulu takımın teknik adamını belirledi. Girne Halk Evi’nin yeni antrenörü İbrahim Dağman oldu. Genç teknik adam İbrahim Dağman kırmızı beyazlıları yeni sezona hazırlayacak. İbrahim Dağman, geçtiğimiz sezon sonradan çalıştırmaya başladığı Girne Halk Evi’ni düşme hattından alıp zirve yarışına ortak etmişti.
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