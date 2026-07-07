Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Genel Sekreteri Adnan Zekai, çözüm iradesi, barış kültürü ve ortak gelecek anlayışıyla adaya birlikte sahip çıkılması gerektiğini belirtti.

“Gelecek kuşaklara barış içinde yaşayabilecekleri bir ortam bırakabilmek için bu tarihsel fırsat kaçırılmamalı, gerekli adımlar gecikmeden atılmalıdır.” diyen Zekai, bölgenin ve Kıbrıs’ın geleceği için çözüm iradesinin, gecikmeden ortaya konulması ve kalıcı bir çözüme ulaşılması gerektiğini kaydetti.

Zekai yaptığı yazılı açıklamada, Kıbrıs Türk toplumunun, tarih boyunca büyük bedeller ödeyerek, direnerek ve sayısız badireyi aşarak, varlığını korumayı başardığını ifade etti.

“Ancak son 52 yıldır, yalnızca belirli çevrelerin kişisel çıkarlarına hizmet eden politikalar, Kıbrıs Türk toplumunun varlığını, geleceğini ve statüsünü kaybetme noktasına getirmiştir.” diyen Zekai, mevcut statükodan beslenen belli çevrelerin servetlerine servet katarken, toplumun giderek yoksullaştırıldığını savundu.

Bu düzenin devamı için toplumun, hukuksuzluğa, baskıya, antidemokratik uygulamalara ve çözümsüzlüğe mahkûm edilmek istendiğini ileri süren Zekai, “Bu düzeni yaratanların çıkarına hizmet eden bu statüko mutlaka yıkılmalıdır.” dedi.

Kıbrıs Türk toplumunun kendi kaderine sahip çıkması gerektiğini belirten Zekai, toplumun, “Ne yama ne rehin” diyerek, başladığı mücadeleyi, kendi yurdunda gerçek anlamda özne olma mücadelesiyle taçlandırması gerektiğini kaydetti.

Bugün hem Kıbrıs’ta, hem bölgede hem de dünyada barışa ve barış kültürüne duyulan ihtiyacın her zamankinden daha fazla olduğunu ifade eden Zekai, uzun vadede çatışmayı, bölünmüşlüğü ve dış müdahaleleri besleyen statükonun Rum toplumu açısından da sürdürülebilir olmadığını belirtti.